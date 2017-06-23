«ТЕРМОДРЕВО»
мебель на века
Уникальная мебель премиум класса из ТермоЯсеня, собственной разработки.
После термообработки по специальной технологии, массив ясеня приобретает привлекательный экзотический вид редких темных пород древесины, таких как эбен, венге, палисандр, черный дуб…
ТермоЯсень это водостойкая древесина, устойчива к гниению, возникновению в ней грибка, плесени и насекомых. Экологически чистая.
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