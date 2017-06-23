«ТЕРМОДРЕВО»
мебель на века

Уникальная мебель премиум класса из ТермоЯсеня, собственной разработки.

После термообработки по специальной технологии, массив ясеня приобретает привлекательный экзотический вид редких темных пород древесины, таких как эбен, венге, палисандр, черный дуб…

ТермоЯсень это водостойкая древесина, устойчива к гниению, возникновению в ней грибка, плесени и насекомых. Экологически чистая.

Устойчива к внешнему воздействию

Не боится влаги, сырости, конденсата: можно мыть водой
Исключено разбухание, деформация и растрескивание.

Экологичная и безопасная

Без химических пропиток и лако-красочных покрытий
Устойчива к образованию плесени и грибка

Гарантия качества и долговечности

Полностью из массива ценных пород.
Нержавеющая фурнитура.
При правильном уходе, прослужит минимум 100 лет.

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Ковры и коврики из термоясеня
Ковры и коврики
из термоясеня
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При заказе крупногабаритного товара на сумму от 200 000р, другого от 25 000р, доставка до терминала транспортной компании вашего города, за наш счет (предложение только для физических лиц).

Вы можете заказать у нас любое нестандартное изделие по вашим чертежам, фото, проектам.

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